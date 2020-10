Ibrahimovic continua a testar positivo à covid-19

A 'Sky Sports Italia' revela esta quinta-feira que Zlatan Ibrahimovic voltou a testar positivo à covid-19, à semelhança de Leo Duarte, outro jogador do Milan que também recupera da doença.





O sueco e o brasileiro são os únicos casos de covid-19 no plantel dos rossoneri, pois todos os outros jogadores que não estão ao serviço das respetivas seleções tiveram resultados negativos nos últimos testes realizados.O Milan defronta o Inter, no dérbi de Milão, no próximo dia 17.