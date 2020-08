Ibrahimovic histórico no êxito do Milan

O Milan encerrou a época com uma vitória (3-0) frente ao Cagliari, deixando água na boca para a próxima época. É que depois da retoma, os rossoneri venceram nove jogos e empataram quatro, o que coloca a equipa de Pioli como a melhor em Itália no período pós-Covid-19, com 30 pontos, a par da Atalanta.

Ontem, com Rafael Leão a titular, o Milan chegou à vitória através do autogolo de Klavan (10’) e dos tiros certeiros de Ibrahimovic (55’) e Castillejo (57’). Rafael Leão (23’) podia ter marcado um dos golos da época, mas a bicicleta embateu na trave.

Nunca é demais relembrar que este período positivo coincidiu com a chegada de Ibrahimovic a Milão, cujos números continuam a não dar sinais de abrandamento. Com 38 anos e 302 dias, o avançado sueco tornou-se o mais velho jogador a chegar aos 10 golos na Serie A. Paolo Maldini, diretor do clube, já descansou os adeptos. “Criámos algo esta época e precisamos de consistência na próxima. O Zlatan faz parte deste projeto.”