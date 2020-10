Ibrahimovic pronto para ser titular no dérbi com o Inter

Stefano Pioli, treinador do Milan, vai lançar Ibrahimovic de início no duelo com o Inter, a contar para a 4ª jornada da Serie A. O avançado sueco está recuperado da Covid-19 e vai ser titular, fazendo parte do tridente composto ainda por Castillejo e Brahim Díaz. Tudo indica que Leão e Dalot iniciem o ‘Derby della Madonnina’ no banco.





"É um exame importante para nós. Um triunfo sobre o Inter proporcionar-nos-ia uma onda de entusiasmo. Como está o Zlatan? Sorridente, determinado e generoso. Está pronto para jogar, apesar de só ter uma semana de treinos", diz Stefano Pioli, treinador do Milan, enquanto Antonio Conte, homólogo do Inter, anota: "O Milan está muito forte. Este é mais um dos inúmeros jogos importantes que teremos até ao final da época."