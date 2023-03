Ibrahimovic torna-se o jogador mais velho de sempre a marcar na liga italiana

Zlatan Ibrahimovic tornou-se este sábado o mais velho futebolista de sempre a marcar um golo no campeonato italiano. O avançado sueco do AC Milan faturou diante da Udinense aos 41 anos e 166 dias, superando o registo de outro jogador dos milaneses: Alessandro Costacurta.Em maio de 2007, também frente à Udinese, o mítico central italiano despediu-se da carreira com um golo, numa derrota (3-2) no Giuseppe Meazza, interrompendo um jejum de 16 anos (!) sem qualquer tento apontado. Costacurta tinha 41 anos e 25 dias quando o conseguiu, de penálti.Ibrahimovic estreou-se esta temporada a marcar ao 4º jogo oficial, no regresso após uma longa lesão.