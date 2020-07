Icardi deu 'like' a Bonucci e adeptos do Inter não perdoam

É certo que não passou de um mero 'like' nas redes sociais, mas a verdade é que desencadeou uma tremenda confusão por terras italianas e até mereceu honras de abertura no site do 'Tuttosport'.

O avançado argentino Mauro Icardi, que evolui no Paris SG depois de um empréstimo aos franceses por parte do Inter, decidiu que era engraçado dar um 'like' ao amigo Leonardo Bonucci, figura da Juventus, num 'post' em que o raçudo central destacava, claro está, mais um título da formação transalpina.

De "Este continua a mostrar o quão mediocre é" até "Perdeu o pouco respeito que ainda tinha por ele", são muitos os comentários de crítica por parte dos adeptos do Inter para com Icardi, que assim junta mais um capítulo à sua longa história de problemas fora de campo.