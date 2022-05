Igor Tudor não será treinador do Hellas Verona de Miguel Veloso em 2022/23

O treinador Igor Tudor e o Hellas Verona não chegaram a acordo para continuarem ligados na temporada 2022/23, com o técnico croata a abandonar o cargo após uma época, anunciou este sábado o clube da Liga italiana de futebol.

"Decisão difícil, porque em Verona encontrei um ambiente de trabalho e um grupo de jogadores e homens fantásticos que me permitiram transmitir o meu melhor e criar uma harmonia proveitosa com o clube, graças à qual conseguimos resultados extraordinários", lamentou o técnico croata, de 44 anos, em declarações reproduzidas pelo sítio oficial do clube na Internet.

Tudor, que nesta temporada levou o conjunto transalpino ao nono posto da Serie A, revelou que "pensou durante muito tempo", mas no fim, juntamente com o presidente, concordou que "não estavam reunidas todas as condições necessárias para continuarem juntos no mesmo caminho".

O ex-defesa internacional pela Croácia assumiu o comando do Verona, no qual atua o português Miguel Veloso, em setembro, depois que Eusebio Di Francesco ter sido demitido, face às três derrotas nos três primeiros jogos do campeonato.