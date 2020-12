Irmãos Inzaghi defrontam-se hoje em Itália e o pai quer um empate

Simone Inzaghi, treinador da Lazio, e Filippo Inzaghi, treinador do Benevento. Os dois irmãos estarão hoje em lados opostos na Serie A; cada um deles fará de tudo para ganhar o encontro mas o pai, Giancarlo de ambos, tem o coração dividido e por isso torce por um empate.





"Espero que os meus rapazes cheguem ao jogo com mais serenidade e que no final eu possa celebrar o empate", reconheceu Giancarlo em declarações ao jornal 'Il Messaggero'. "A igualdade pode beneficiar mais o Benevento, mas eu não quero fazer previsões."Simone ganhou o último encontro com o irmão, em dezembro de 2018, quando a Lazio bateu o Bolonha, por 2-0. O Benevento é atualmente 15.º na Serie A e a Lazio ocupa o 9.º lugar."A minha mulher e eu vamos ver o jogo pela televisão, juntamente com a avó deles, Maria, que já tem 93 anos. Tenho a certeza que os meus rapazes vão falar um com o outro antes do jogo, como de resto fazem no dia a dia", acrescentou o pai dos dois treinadores.