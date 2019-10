Imprensa italiana avança que Stefano Pioli vai ser o treinador do Milan

Stefano Pioli é o treinador que se segue no comando técnico do Milan, segundo revela esta terça-feira a imprensa italiana. O desempenho de Marco Giampaolo à frente dos rossoneri não foi o mais desejado - deixa a equipa na 13.ª posição, a 10 pontos da líder Juventus - e o técnico será despedido ainda hoje, dando lugar ao antigo líder da Fiorentina.Vários nomes estiveram sobre a mesa - falou-se de José Mourinho, de um eventual regresso de Gattuso e de Luciano Spalletti, que chegou inclusivamente a negociar, mas as partes não terão chegado a um acordo.A escolha terá recaído então sobre Stefano Pioli, despedido em abril da Fiorentina. O técnico deverá ser oficializado nas próximas horas.