Imprensa italiana fala num jantar de Cristiano Ronaldo com a equipa da Juventus

Cristiano Ronaldo regressou ao centro de treinos da Juventus e já reencontrou Maurizio Sarri e os companheiros de equipa. O internacional português, que ajudou a Seleção Nacional a qualificar-se para o Europeu de 2020, voltou a estar frente a frente com o treinador dos bianconeri, com quem se desentendeu depois de ter sido substituído duas vezes, primeiro na Liga dos Campeões, frente ao Lokomotiv de Moscovo; depois diante do Milan, no campeonato.





A imprensa italiana conta que o português trabalhou à parte, juntamente com os restantes internacionais, mas que antes do jogo do fim-de-semana, com a Atalanta, a questão será clarificada internamente. Não se sabe se o capitão da seleção portuguesa vai pedir desculpas ao treinador e aos companheiros, mas fala-se na possibilidade de haver um jantar com todos os elementos da equipa.Cristiano Ronaldo abandonou o estádio depois de ser substituído frente ao Milan, tendo recebido por esse motivodos dois jogos com o facto de o jogador não se encontrar fisicamente a 100 por cento, o quedepois do jogo com o Luxemburgo.