Insólito: equipa ganha por 27-0 e o treinador é despedido

Longe vão os tempos em que uma goleada era motivo de felicidade. Pelo menos no Invictasauro, clube sediado em Grosseto, na região da Toscânia, em Itália. A equipa de juniores venceu o Marina Calcio, por 27-0, e o treinador foi despedido.





O presidente Paolo Brogelli explicou em comunicado que o resultado foi uma falta de respeito para com o adversário. "Ficámos boquiabertos e profundamente envergonhados quando soubemos que a nossa equipa de juniores venceu por 27-0", explicou o líder do clube. "Os valores do futebol juvenil não se coadunam com isto. O adversário tem de ser sempre respeitado e isso não aconteceu."Por isso, a solução foi despedir o treinador: "Como presidente, sinceramente peço desculpas ao Marina Calcio. E anuncio que decidimos, por unanimidade, despedir o treinador Massimiliano Riccini. Os nossos treinadores têm a missão de treinar jovens, mas acima de tudo de os educar. E isso não aconteceu."