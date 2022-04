Inter de Milão perde em Bolonha e o AC Milan acaba a jornada na liderança

O Inter de Milão perdeu terreno na luta pelo título depois de ter começado a jornada na liderança do campeonato. Os nerazzuri foram derrotados esta quarta-feira no terreno do Bolonha, por 2-1, e ficaram agora com dois pontos de desvantagem para o rival AC Milan.A formação de Simone Inzaghi colocou-se na frente do marcador, por Perisic, logo aos 3 minutos, a passe de Barella.Contudo, aos 28', Arnautovic fez o empate para a formação da casa. Aos 81 minutos, Sansone fixou o resultado final.Assim, o AC Milan tem 74 pontos em 34 rondas. O Inter segue no segundo posto com menos dois pontos a quatro jornadas do fim da Serie A.No jogo jogo da ronda, o Atalanta-Torino acabou empatado a quatro golos. Muriel bisou (em golos mas também e assistências) tal como Lukic (ambos de penálti).