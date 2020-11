Inter defronta Real Madrid sem Romelu Lukaku

O Inter vai defrontar amanhã o Real Madrid, na Liga dos Campeões, sem o avançado Romelu Lukaku. A imprensa italiana garante que o belga não viajou com a equipa para a capital espanhola.





Lukaku, que marcou 7 golos em 7 jogos, sofreu uma lesão muscular no encontro da semana passada da Champions, frente ao Shakhtar Donetsk, e não conseguiu recuperar a tempo de defrontar os merengues.O jogador, de 27 anos, não esteve no jogo desde fim-de-semana da Serie A, que o Inter empatou diante do Parma (2-2), falha a ida a Madrid e pode ainda estar ausente da partida com a Atalanta, antes da paragem para os compromissos das seleções.