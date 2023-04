Inter e Juventus reagem a insultos racistas proferidos a Lukaku

Inter e Juventus já reagiram aos insultos racistas proferidos a Romelu Lukaku, depois do golo do belga no final do jogo entre os dois emblemas a contar para a primeira mão da meia-final da Taça de Itália (1-1) . O avançado – que acabou por ser expulso – festejou frente aos adeptos dos bianconeri que 'responderam' com sons de macacos."Somos irmãos do mundo. Queremos reiterar firmemente que estamos unidos contra o racismo e todas as formas de discriminação. O futebol e o desporto não devem ser apenas um veículo de emoções, mas também de valores claros e compartilhados, que nada têm a ver com o que vimos ontem à noite nos últimos minutos das meias-finais da Taça de Itália em Turim. Por isso, reiteramos todo o nosso apoio, o nosso carinho e a nossa solidariedade ao Romelu Lukaku, tal como o resto do mundo tem feito. Vamos Rom, estamos contigo!", pode ler-se no comunicado publicado no site do Inter.Já do lado da Juventus, o clube de Turim sublinhou que "colabora, como sempre, com a polícia, no sentido de identificar os responsáveis pelos gestos e gritos racistas ocorridos na terça-feira à noite. Também neste caso, será aplicado o código de aprovação, de não vender mais bilhetes aos responsáveis".