Emprestado por uma época ao Inter Milão, João Cancelo poderá mesmo vir a ser jogador dos ‘nerazzurri’ a título definitivo. Segundo dá conta o Tuttosport, as exibições do futebolista de 23 anos terão convencido Luciano Spaletti a pedir a sua contratação definitiva."O Inter está apaixonado por Cancelo", garante o diário transalpino, que avança depois que a equipa está a trabalhar para reunir fundos que permitam pagar a opção de compra estipulada no início da temporada e que se situa nos 40 milhões de euros.Kondogbia – que está cedido pelo Inter ao Valencia - poderá servir de moeda de troca. O futebolista francês tem uma cláusula de compra avaliada em 25 milhões de euros e o Inter espera juntar 15 milhões e o passe do médio para ficar com o internacional luso.