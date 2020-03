Inter Milão contacta Barcelona e Real Madrid para cortar salários dos jogadores

O cenário de cortes salariais no futebol devido à paragem forçada pelo coronavírus é cada vez mais provável e os clubes começam já a unir esforços para tentar lidar com este grave problema. Itália foi o primeiro país a assumir a possibilidade de forma clara e de lá para cá outros se seguiram, como por exemplo França, onde vários clubes avançaram já para um cenário de "despedimento parcial".





Nesse sentido, este sábado é notícia em Itália o facto do Inter Milão, por via do seu conselheiro delegado, ter contactado vários clubes europeus, incluíndo Barcelona e Real Madrid, para propor uma estratégia conjunta para lidar com o problema. Ao que refere o 'Il Giornale', a ideia italiana passa por uma redução de 30% nos salários, alguns deles milionários. Se a ideia seguir para a frente, o passo seguinte será negociar com os jogadores, algo que poderá ser bastante complexo.Uma coisa é já clara: a interrupção dos campeonatos vai atingir forte as finanças do futebol mundial, seja nos clubes, ligas ou jogadores, com perdas de muitos milhões . E ainda não se sabe quando efetivamente a bola voltará a rolar...