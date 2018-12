Inter Milão e Roma agitam mercado de treinadores

É cada vez mais apontado que o Inter Milão e a Roma estarão à procura de novo treinador. A prestação aquém das expetativas até ao momento dos romanos no campeonato e a eliminação precoce da Liga dos Campeões dos transalpinos fizeram soar os alarmes em Itália. A chegada de Marotta, novo diretor desportivo do Inter, promete trazer mudanças no clube nerazzurri e a primeira pode passar já pelo treinador.Primeiro, a Roma. Sobe cada vez mais de tom a contestação a Eusebio di Francesco devido aos maus resultados da equipa que, apesar de se ter qualificado para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, continua a não convencer no campeonato. Os responsáveis da Roma, avança o 'Corriero dello Sport', já estarão a encetar contactos com alguns treinadores para conhecer a sua disponibilidade. O mesmo jornal avança que Paulo Sousa foi contactado e é uma das hipóteses em cima da mesa. A restante lista de possibilidades inclui nomes como Laurent Blanc, Lopetegui ou Leonardo Jardim.Paulo Sousa terá a seu favor a boa imagem deixada no período em que comandou a Fiorentina. O emblema de Florença melhorou de rendimento sob a batuta do técnico português e chegou a marcar presença nas competições europeias. Conhece bem o futebol italiano, onde não só treinou como também jogou (entre 1998 e 2000), fator que agrada aos responsáveis da Roma para uma substituição imediata. Por outro lado, Leonardo Jardim tem como principal desvantagem o facto de não conhecer o futebol italiano. Contudo, as campanhas que liderou no Mónaco e o lançamento de jovens internacionais de grande qualidade (veja-se o exemplo de Mbappé) colocam o técnico madeirense na lista de hipóteses.No caso do Inter, é conhecida a boa relação mantida entre Marotta e Antonio Conte, que remonta aos tempos em que o atual diretor desportivo do Inter estava na Juventus. Face ao facto de Conte não estar empregado atualmente, a imprensa italiana começa a dar como provável a sua contratação. No entanto, o despedimento de Spalletti a meio da temporada não é uma decisão consensual entre os responsáveis nerazzurri.