Inter Milão intensifica as negociações com Edinson Cavani

Têm-se intensificado nas últimas horas as conversações entre o Inter Milão e os representantes de Edinson Cavani, avançado do Paris Saint-Germain, cujo contrato termina a 30 de junho. Quem o garante é Gianluca Di Marzio, um dos maiores especialistas italianos em mercado de transferências, citado pelo portal 'Football Italia'.





Segundo o site transalpino, os rumores sobre o interesse do Inter na contratação do internacional uruguaio, que acabou de completar 33 anos, não são novos, mas ganharam força depois de saber-se que Mertens, outro dos alvos do clube milanês, está disposto a renovar contrato com o Nápoles.Cavani é visto como uma espécie de 'dois-em-um': acrescenta experiência à equipa de Antonio Conte e chega a Milão... sem encargos.A estes dois aspetos junta-se um terceiro: o facto de conhecer bem o futebol transalpino, uma vez que, antes de mudar-se para a cidade-luz, em 2013, o avançado representou o Palermo e o Nápoles, que o transacionou por 64 milhões de euros.A pressa do Inter Milão é justificada com o facto de Cavani ser uma noiva com muitos pretendentes, entre os quais o Atlético Madrid, Manchester United e Newcastle. Na última temporada, o atacante realizou 22 jogos, marcou sete golos e fez três assistências, antes de ser secundarizado por Icardi, curiosamente, um atacante cedido ao PSG pelos 'nerazzuri'.