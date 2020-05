Inter Milão lidera rebelião contra regras impostas

O regresso do futebol em Itália (13 de junho) está mais complicado. Na reunião dos clubes da Serie A para discutirem as normas impostas para o retorno aos treinos em conjunto, Beppe Marotta, diretor executivo do Inter Milão, terá mesmo dito: "Assim não treinamos". O facto de não terem possibilidade de colocar todo o plantel, cerca de 50 pessoas, em quarentena nas próprias instalações levou à tomada de posição. Por exemplo, Appiano Gentile, centro de treinos dos nerazzuri, tem apenas 26 quartos, ou seja, as restantes pessoas teriam de ficar em hotéis.