Inter pode bater o seu recorde de transferências por Barella

O Inter Milão mostra-se disposto a perder a cabeça por Nicoló Barella e pode bater o seu recorde do maior valor pago na transferência de um jogador, que data de 1999. Na altura, Christian Vieiri saiu da Lazio rumo aos nerazurri por 45 milhões de euros, valor esse que o clube italiano pretende suplantar para garantir o concurso do jovem médio do Cagliari, segundo informou esta terça-feira a 'Gazzetta dello Sport'.











Barella, de 22 anos, está a ser negociado e a formação interista pretende pagar cerca de 10 e 15 milhões de euros pelo empréstimo, seguido pela opção de compra obrigatória de cerca de 30 milhões de euros, pelo jovem médio, forte aposta de Antonio Conte no regresso ao clube de Milão.