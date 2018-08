Inter poderá ceder João Mário ao Schalke

Parece começar a definir-se o futuro de João Mário, já que os alemães do Schalke 04 surgiram como hipótese real para o médio português prosseguir a carreira em 2018/19. Segundo o Tuttosport, a formação alemã terá iniciado conversações com o Inter pelo médio, de 25 anos, que não entra nos planos de Luciano Spalletti na próxima época.O internacional português é visto pelos mineiros como uma alternativa ao negócio falhado por Rudy, jogador que o Schalke tentou contratar ao Bayern, mas que os bávaros recusaram negociar, já que o médio é visto como imprescindível na Baviera.O diário transalpino dá conta de que os nerazurri só deixarão João Mário rumar à Bundesliga por empréstimo e apenas no caso de o Schalke se comprometer a pagar 18 milhões de euros numa cláusula de compra obrigatória. Recorde-se que Sevilha e Betis também estão interessados no médio português, que não deseja seguir a carreira em Itália.Ainda ontem, o reforço Radja Nainggolan foi notícia pelas piores razões. O médio contratado à Roma neste defeso protagonizou um episódio que deu polémica em Itália, mas que acabou por não ser visto com maus olhos pelo Inter. Após ter sido fotografado numa discoteca fora de horas, o médio belga treinou-se no dia seguinte, ouvindo críticas de fãs, mas sem advertência ou multa por parte do clube. De lembrar que o belga não jogou na derrota (0-1) com o Sassuolo na Serie A por estar lesionado.