Inter procura 'tesouro' nos empréstimos

O Inter prepara-se para somar um 'jackpot' com os jogadores cedidos, de acordo com a publicação italiana 'Tuttosport'. Mais concretamente 130 milhões de euros. Os nerazzurri têm atualmente vários jogadores emprestados que têm dado nas vistas e pretende capitalizar essa valorização para o reforço do plantel comandado por Antonio Conte.





João Mário, atualmente a representar os russos do Lokomotiv Moscovo, com quatro assistências em sete encontros, está na porta de saída do emblema italiano e pode render algo como 18 milhões de euros, segundo as expectativas dos responsáveis do clube de Milão. O avançado argentino Icardi, cedido ao PSG, pode valer um 'cheque' de 70 milhões de euros, valor definido na opção de compra. Ivan Perisic, no Bayern Munique, soma dois golos e duas assistências em seis jogos e deve sair por 20 milhões de euros. Por último, Gabibol, estrela do Flamengo de Jorge Jesus, que poderá manter-se no Brasil a troco de 22 milhões de euros. Tudo somado, o Inter poderá somar 130 milhões de euros.