Inter sem limites para regressar aos troféus

O Inter promete apostar forte. Steve Zhang, de 26 anos, assumiu a liderança do clube recentemente e com os milhões do grupo chinês Suning quer fazer regressar o clube italiano às conquistas. O primeiro reforço até nem se tratou de um futebolista: Giuseppe Marotta, antigo dirigente da Juventus, vai assumir funções de diretor executivo do clube de Milão.

"Sem limites", escreve o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’ sobre o projeto dos nerazurri. E isto implica, naturalmente, a contratação de jogadores. Marotta quer fazer uso dos contactos e influência no mundo do futebol para atacar Modric, do Real Madrid, Martial, extremo do Manchester United e Rabiot, médio do PSG, os alvos principais para relançar o Inter em Itália e na Europa. Os últimos títulos foram conquistados na época 2010/11: a Supertaça e a Taça. Antes, o clube viveu os anos de ouro com José Mourinho: dois campeonatos, uma Taça, uma Supertaça e uma Liga dos Campeões.

Se olharmos para o passado recente, desde a entrada do investimento chinês, em 2016, o Inter terminou duas vezes no 4º lugar, tendo conseguido o regresso à fase de grupos da Champions. Atualmente é 3º classificado na Serie A.