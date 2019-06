O Inter tem reservados 100 milhões de euros para oferecer a Conte três presentes. Quem são eles? Os avançados Lukaku (Man. United) e Dzeko (Roma) e o médio Barella (Cagliari).O clube de Milão prevê gastar 50 milhões na contratação do belga, 15 na do bósnio e 35 na do italiano, até anteontem envolvido no Mundial de sub-20."Pedi a todos que não me incomodassem com esse género de assuntos até o torneio acabar", conta Barella, que pode agora começar a definir o futuro.Christian Vieri, antigo avançado do Inter, dá o aval às apostas dos nerazzurri. "Dzeko é o avançado mais completo a atuar em Itália. É forte fisicamente, tem técnica, é bom no jogo aéreo, remata com os dois pés. Marca e ajuda a marcar. Lukaku é uma ‘besta’ na área, devia andar a fazer 30 golos por época. Seria devastador no Inter", diz o italiano de 45 anos.