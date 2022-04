«Inter tem um plantel forte, mas o futebol que pratica ainda está preso na década de 60»

Arrigo Sacchi abordou a luta pelo título da Seria A entre os rivais de Milão, que estão atualmente separados por dois pontos na tabela classificativa, com o Milan em vantagem sobre o Inter que amanhã realiza o jogo em falta, diante do Bolonha. Assim sendo, caso a equipa de Simone Inzaghi vença o jogo em atraso da 20.ª jornada do campeonato, isola-se na liderança a quatro jogos do fim."O Milan não é a equipa mais forte, mas a que mais se aproxima de um estilo de futebol europeu, mais internacional, juntamente com a Atalanta. Têm um espírito de equipa que poucas formações conseguem mostrar. Por outro lado, o Inter tem um plantel mais forte, mas o futebol que pratica ainda está preso na década de 60", frisou o antigo treinador italiano em declarações à 'La Gazzetta dello Sport'."O Inter joga bem esse futebol, mas tem um estilo ultrapassado que não os ajuda a nível internacional. Já o Milan tem um grupo de jovens e alguns mais velhos que lhe dão tanto. Zlatan Ibrahimovic já não é um grande jogador com a sua idade, mas continua a ser um grande homem. O clube merece crédito por equilibrar as contas e criar um equipa, principalmente com jogadores desconhecidos. Não devem perder esse entusiasmo e esse estilo de futebol", acrescentou o antigo técnico do Milan, que foi também selecionador italiano.Sacchi deixou ainda uma palavra a Simone Inzaghi, treinador do Inter. "Precisa de dar mais um passo se quiser ter um estilo de futebol mais moderno e evoluir. Penso que tenciona triunfar a nível internacional, tal como fez a seleção italiana, a jogar um futebol inovador e corajoso", sustentou.