Inter vence Frosinone e iguala Nápoles no segundo lugar

O Inter Milão recebeu e venceu este sábado o Frosinone por 3-0, em jogo da 13ª jornada da liga italiana, subindo, provisoriamente, ao segundo lugar, em igualdade pontual com o Nápoles, que tem menos um jogo.A equipa Milão não sentiu dificuldades para bater o penúltimo classificado da Série A, num jogo em que a figura principal foi o avançado senegalês Keita Baldé, autor de dois golos, aos 10 e 82 minutos, e da assistência para outro, aos 57 minutos, marcado pelo avançado argentino Lautaro Martinez.O internacional português João Mário iniciou o jogo no banco de suplentes, mas foi chamado a jogo a partir do minuto 71, a render o internacional belga Radja Nainggolan.Com este triunfo, o Inter subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 28 pontos, os mesmos do Nápoles, que é agora terceiro, mas a equipa napolitana só entra em ação na 13.ª ronda no domingo, quando receber o Chievo.O campeonato italiano é liderado pela Juventus, que hoje venceu por 2-0 na receção ao Spal, com o avançado português Cristiano Ronaldo a apontar um dos golos, igualando o polaco Krzysztof Piatek (Génova) no comando dos melhores marcadores, ambos com nove remates certeiros.