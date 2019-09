Irmão de Dybala polémico: «Falta uma corda ao violino para soar bem»

O verniz começa a estalar no balneário da Juventus. Paulo Dybala voltou a não ser opção para o técnico Maurizio Sarri, no empate a zeros com a Fiorentina. Momentos após o final do encontro, Gustavo Dybala, irmão do internacional argentino, deixou uma mensagem polémica nas redes sociais. "Falta uma corda ao violino para soar bem", escreveu.Relembre-se que Dybala contabiliza apenas 14 minutos de jogo, à 3.ª jornada da Serie A.