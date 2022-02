Itália quer adiar jornada para preparar o playoff do Mundial'2022

O presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, revelou ontem que enviou um pedido à liga para o adiamento da 30ª jornada da Serie A, prevista para o fim-de-semana anterior ao playoff de apuramento para o Mundial 2022. Em entrevista à RAI, Gravina disse que o objetivo é dar mais tempo ao selecionador para preparar a equipa: “Espero que a Liga conceda alguns dias ao Roberto Mancini”.

Os transalpinos defrontam a Macedónia do Norte, na meia-final do playoff, a 24 de março, e a jornada da Serie A está marcada para 19 e 20 desse mês. Caso vençam, voltam a entrar em campo cinco dias depois, frente ao vencedor do Portugal-Turquia. Em 2018, os italianos não estiveram no Mundial da Rússia - a primeira vez que falharam a qualificação desde 1958 - e Gravina não quer facilitar: “Não estar no Qatar seria outra página infeliz. Temos de conseguir, sabemos que é muito difícil porque complicamos a nossa vida, mas a Itália reage com coragem em momentos de dificuldade”. Por cá, a jornada 25 da Liga Bwin também está prevista para o mesmo fim-de-semana de 19 e 20 março.

Tudo se poderá decidir no Dragão

O sorteio do playoff de acesso ao Mundial’2022 ditou que um dos dois últimos campeões da Europa vai ficar de fora do torneio. Caso vençam os respetivos jogos nas meias-finais, Portugal e Itália vão se defrontar no jogo decisivo para o acesso ao Qatar. Nesse cenário, já está definido que o encontro se vai realizar em Portugal, no Estádio do Dragão, a 29 de março.