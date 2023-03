Italianos destacam Paulo Sousa: a marca dos 100 jogos e o "renascimento" da Salernitana

Paulo Sousa cumpriu, na jornada passada frente ao Bolonha, os 100 jogos por equipas italianas (Fiorentina e Salernitana): são 81 partidas na Serie A, 3 na Taça de Itália e 16 nas competições europeias.Isto numa altura em que a Salernitana está a ser elogiada na imprensa italiana. O jornal 'Corriere della Sera' publica esta quarta-feira um artigo intitulado "Sólida e compacta: é assim a defesa de Sousa", referindo-se ao desempenho defensivo da equipa do treinador português em comparação com o registo até então. Cinco golos sofridos em cincos jogos, quando tinham sido 15 nas cinco jornadas anteriores à chegada de Paulo Sousa."O renascimento ao Salernitana começou sobretudo na fase defensiva. E a equipa também voltou a somar pontos", lê-se no jornal italiano. Uma vitória, três empates e uma derrota é o saldo de Paulo Sousa no emblema de Salerno - ocupa o 16.º lugar na Serie A.