Italianos dizem que Ibrahimovic está de saída do Milan na próxima temporada

O avançado sueco, de 38 anos, que termina ligação com a formação rossoneri em junho, não estará satisfeito com o planeamento de Ivan Gazidis, executivo do AC Milan, para a próxima época e equaciona até colocar um ponto final na carreira.De acordo com a '', a decisão do internacional sueco terá sido impulsionada após a destituição de Zvonimir Boban do cargo de diretor para o futebol, uma figura muito próxima do avançado.Esta temporada, Zlatan Ibrahimovic conta com quatro golos e uma assistência em dez jogos realizados com a camisola rossoneri.