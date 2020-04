Italianos estudam alternativas caso não seja possível acabar a época

Alguns países já começaram a definir datas para o regresso dos seus principais campeonatos de futebol mas em Itália ainda não há 'fumo branco' e muito menos garantia de que a época possa terminar cumprindo as datas-limite impostas pela UEFA.





Apesar de a Federação Federação Italiana de Futebol (FIGC) ter apontado o regresso aos treinos para 18 de maio , a 'Gazzetta dello Sport' revela esta terça-feira um 'plano B' que está a ser preparado em conjunto pela FIGC e a Serie A italiana para o caso de não ser possível concluir a temporada.Segundo o jornal italiano uma das opções em cima da mesa é a realização de um 'play-off' para definir o campeão e as seis vagas para as competições europeias (4da Champions e 2 da Liga Europa), mas a 'Gazzetta dello Sport' admite também a solução pode passar pela não atribuição do título.Federação e liga equacionam ainda a subida de dois clubes da Serie B ao escalão principal e desta forma expandi-lo para 22 clubes na próxima temporada. Outra solução poderá passar pela descida de duas equipas da Serie A, mantendo os dois campeonatos profissionais nos moldes atuais.