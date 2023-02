Italianos garantem que Paulo Sousa está muito perto da Salernitana

A Sky Sport Italia adianta que Paulo Sousa está muito perto de se tornar treinador da Salernitana. O treinador português foi contactado para render Davide Nicola no cargo, numa época atribulada para a formação de Salerno.Segundo a mesma fonte, Sousa deverá assinar até ao final da temporada com mais uma época de opção. O técnico luso, de 52 anos, orientou a Fiorentina entre 2015 e 2017. Está desempregado desde que deixou os brasileiros do Flamengo no ano passado.A Salernitana ocupa neste momento o 16º lugar da Serie A com 21 pontos ao cabo de 22 jornadas.