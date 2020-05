Italianos querem impor distanciamento social... nos protestos aos árbitros

Parece estar mesmo a nascer um novo futebol. Depois das imagens de estádios sem público e de tentativas (muitas vezes falhadas) de evitar o contacto físico entre jogadores durante as partidas, agora de Itália chega a proposta de tentar impor também distanciamento social na hora de protestar com os árbitros. O apelo foi feito por Nicola Rizzoli, atual designador dos árbitros da Serie A, que à SportMediaset explicou que os jogadores podem continuar a apontar erros nas atuações dos juízes, mas sempre com distância... e sem grandes aglomerações.





"Podes ter um diálogo tranquilo com respeito com o árbitro. Deve ser uma discussão entre duas pessoas, não entre quatro. O respeito começa na distância", declarou Rizzoli, que em seguida explicou que na sala do VAR se irá reduzir o número de pessoas presentes, de quatro para três, estando todos obrigados a ter luvas e máscara.