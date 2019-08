Já pode dormir no mesmo quarto de Cristiano Ronaldo

Demorou mas foi! O J Hotel abriu oficialmente ao público, podendo a partir de agora ser visitado por qualquer pessoa que tenha entre 116 e 296 euros (valores mínimos e máximos de pernoita).

Até agora apenas os jogadores do plantel bianconero tinham a possibilidade de utilizar as instalações, que ficam paredes meias com o campo de treinos da formação onde milita Cristiano Ronaldo.

Para além dos quartos reservados aos jogadores e respetiva equipa técnica, a unidade hoteleira tem 11.200 metros quadrados de área, com 138 quartos, restaurante, lounge bar e área social. Trata-se da primeira unidade hoteleira italiana construída em parceria com um clube de futebol.

De acordo com a informação avançada pelo clube, este hotel pretende "oferecer a oportunidade de experienciar eventos desportivos e também uma experiência cultural".