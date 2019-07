James com ‘cunha’ de CR7

A Juventus parece ter entrado na corrida por James Rodríguez muito por culpa de... Cristiano Ronaldo. O craque português terá aconselhado a administração da Vecchia Signora a tentar a contratação do atacante colombiano, com quem atuou no Real Madrid entre 2014 e 2017. O emblema merengue exige 50 M€, uma verba perfeitamente ao alcance do octocampeão de Itália.

O futuro do colombiano tem estado envolto em mistério. Por enquanto, James Rodríguez só sabe que não vai atuar no Bayern, onde esteve emprestado nas últimas duas temporadas, nem no Real Madrid, por não fazer parte dos planos de Zinedine Zidane apesar de ter contrato até 2021.

O Atlético Madrid é outro dos candidatos à aquisição do sul-americano, mas o Real Madrid está a tentar evitar a todo o custo que James Rodríguez se mude para o arquirrival. Também interessado no astro da Colômbia está o Nápoles. O problema do clube italiano é querer o jogador emprestado. O Real Madrid quer transacioná-lo em definitivo...