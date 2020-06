Javier Pastore é alvo de três clubes da Major League Soccer

O médio argentino Javier Pastore já assegurou, em entrevista recente, que pretende cumprir contrato com a Roma, que apenas termina em junho de 2023. Contudo, a ideia da direção do emblema italiano parece ser outra e, por isso, o jogador poderá mesmo rumar a outras paragens mais cedo do que pensava.

Na linha da frente na corrida pelo jogador estão três emblemas da Major League Soccer - Seattle Sounders, LA Galaxy e Inter Miami.

Recorde-se que confrontado com a possibilidade de regressar a ‘casa’, Pastore destacou que rejeitaria os ‘gigantes’ Boca Juniors e River Plate, apenas equacionando alinhar pelo Talleres, clube onde arrancou carreira profissional.