João Cancelo em dúvida para dérbi de Turim

João Cancelo está em dúvida para o encontro com o Torino, agendado para amanhã à noite e referente à 16ª jornada da Serie A. O lateral português padece de fadiga muscular, tendo até sido poupado na visita ao terreno do Young Boys. Massimiliano Allegri preencheu o lado direito do sector defensivo da Vecchia Signora com Juan Cuadrado, que atua habitualmente muitos metros mais adiantado.

O colombiano é, no entanto, uma carta fora do baralho para o dérbi de Turim, uma vez que contraiu uma lesão no joelho esquerdo durante o embate da Liga dos Campeões. Nem tudo são más notícias para Max Allegri, que já vai poder contar com Benatia, o qual falhou o duelo com o Young Boys por ter sofrido uma pancada no treino de adaptação ao relvado.