João Cancelo vai ser operado ao joelho

João Cancelo lesionou-se no treino desta sexta-feira de manhã e vai ser operado ainda hoje ou amanhã. A notícia foi partilhada pelo treinador Massimiliano Allegri na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Torino."O Cancelo ficou com o joelho bloqueado, sofreu uma lesão no menisco e vai ser operado hoje ou amanhã", lamentou o treinador, sem adiantar qualquer tempo de paragem.Entre os lesionados da Juventus continua Cuadrado, também com um problema num joelho - "será reavaliado nos próximos dias para determinar se terá de ser operado". Emre Can, que se submeteu a uma cirurgia para retirar um nódulo na tiróide, está de volta, e Spinazzolla regressa na próxima semana.O treinador dos bianconeri explicou ainda que Cristiano Ronaldo vai descansar um jogo, mas ainda não será este, frente ao Torino. "Vai falhar um entre Roma, Atalanta ou Sampdoria", explicou.