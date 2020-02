Jogador da Lazio ameaçado de morte: «Não mereço isto»

Manuel Lazzari foi um dos protagonistas da robusta vitória da Lazio sobre o SPAL (5-1) mas no final do jogo o jogador recebeu ameaças de morte.





A mensagem de Manuel Lazzari A mensagem de Manuel Lazzari

Lazzari comemorou de forma efusiva, junto à claque do SPAL, o segundo golo da Lazio, marcado por Felipe Caicedo, e os adeptos do seu antigo clube aparentemente não gostaram.Mais tarde, nas stories do Instagram, mostrou-se triste e desiludido com as ameaças. "Eu não mereço estas ameaças de morte. Nos 7 anos que estive no SPAL dei sempre tudo, sempre... Por isso não mereço", escreveu.