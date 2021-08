Jogador de 19 anos morre de paragem cardíaca após testar positivo à Covid-19

Marco Tampwo, extremo de apenas 19 anos do Atlético Fiuggi, clube da Serie D italiana, faleceu no domingo por alegada paragem cardíaca, após ter testado positivo à Covid-19. A notícia foi avançada pela imprensa italiana, que adianta ainda que o jogador com descendência congolesa acabou por falecer numa unidade hospitalar local, depois de ter sido transportado de urgência.





Entretanto, o Atlético Fiuggi, clube que recebeu Marco Tampwo por empréstimo do Pianese até ao final da temporada, já reagiu à tragédia nas redes sociais. "O presidente David Ciaccia e todo o Atlético Terme Fiuggi lamentam o falecimento de Marco, que morreu prematuramente hoje aos 19 anos. Não temos palavras diante de tamanha tragédia. Adeus, Marco", pode ler-se na mensagem deixada na página oficial do clube no Facebook.