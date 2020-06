Jogador do AC Milan foi assaltado à mão armada e ficou sem o relógio

Samu Castillejo, que atua no AC Milan, revelou esta terça-feira ter sido vítima de um assalto à mão armada na cidade de Milão. "Fui assaltado por dois jovens que me apontaram uma pistola à cara. Eles levaram apenas o meu relógio. Estou bem, obrigado a todos", escreveu o jogador de 25 anos nas stories do Instagram.





O avançado espanhol encontrava-se dentro do próprio carro quando foi abordado pelos dois jovens, que o obrigaram a entregar o relógio antes de se colocarem em fuga. Entretanto o jogador denunciou o roubo e apresentou queixa nas autoridades.