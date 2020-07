Jogador do Inter em sarilhos: apanhado com álcool a passar vermelho em carro de matrícula alemã

Marcelo Brozovic, médio do Inter, ficou sem a carta de condução após de ter sido apanhado a conduzir alcoolizado, segundo escreve hoje o 'Corriere della Sera'.





A polícia perseguiu o jogador, que seguia ao volante do seu Rolls Royce às primeiras horas de sábado, depois de o apanhar a passar um sinal vermelho em Milão.Os agentes intercetaram o carro, mandaram-no parar e submeteram o médio croata ao teste do balão, que revelou 0,54 gramas de álcool por litro de sangue, um pouco acima do máximo permitido por lei em Itália.Mas além de ter passado um sinal vermelho alcoolizado, Brozovic conduzia um carro de matrícula alemã, apesar de se encontrar há mais de 60 dias no país, tempo limite para proceder à legalização da viatura.O Inter recebe amanhã o Torino e resta saber se Antonio Conte vai contar com ele para o jogo.