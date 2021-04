Jogador encontrado morto numa vala após discussão com prostituta transexual

A imprensa italiana noticia que a polícia de Perugia encontrou na última quarta-feira o corpo de Samuele de Paoli numa vala às portas da cidade. O jogador do Bastia 1924, da Serie D, tinha 22 anos.





As autoridades confirmaram que o corpo, que estava despido, não apresentava feridas provocadas por arma de fogo ou arma branca, mas sim hematomas e abrasões na zona do pescoço. Ali perto estava o seu carro, um Fiat Panda registado no nome da mãe.A autópsia será realizada amanhã, um procedimento que certamente dará mais respostas aos investigadores no que diz respeito às causas da morte.A polícia interrogou uma prostituta transexual brasileira de 43 anos, com que o futebolista teve uma discussão na terça-feira à noite. As autoridades, segundo revela a imprensa, fizeram uma reconstituição dos acontecimentos, que se iniciou com a discussão, dentro do carro do jogador.Ambos caíram na vala e a prostituta conseguiu sair, apesar das quatro costelas fraturas, entre outras feridas. Ela contou que telefonou a um amigo, que a foi buscar.