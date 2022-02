Jogador italiano expulso na estreia aos 92 minutos por... urinar durante o aquecimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paolo Lomasto viveu um momento insólito na sua estreia pela Società Sportiva Cavese, equipa da série D italiana. O central foi expulso aos 92 minutos depois de ter decidido, durante o aquecimento e segundo o relatório do árbitro, "urinar na zona da linha lateral". E aquele que poderia ter sido o primeiro jogo pela nova equipa... acabou da pior maneira.O 'AS' explica que Alfredo Iannello, o árbitro principal, não hesitou ao aperceber-se do sucedido e deu ordem imediata de expulsão ao jogador italiano, que acabou por ser suspenso por um dia.