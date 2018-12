Jogadores da Juventus perderam-se no Bernabéu

Ver esta publicação no Instagram Nosotros también estamos!!! #superclasico #RIVERBOCA #vamos Uma publicação partilhada por Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) a 9 de Dez, 2018 às 11:04 PST

Foram muitos os astros do futebol a marcar presença em Madrid para assistir à final da Taça Libertadores, que terminou com a. Dybala, Chiellini e Bonucci chegaram, no entanto, a perder-se nos corredores do estádio do Real Madrid.Segundo avança o 'AS', tudo terá ocorrido quando os jogadores da Juventus chegaram aos camarotes da tribuna de honra e os seguranças não os deixaram passar. Foi-lhes dito que teriam de dar a volta e procurar uma outra porta que lhes daria acesso ao local exclusivo de onde iriam ver o jogo. À semelhança do que acontece nos relvados, foi Dybala a liderar os colegas no 'ataque' ao problema...









