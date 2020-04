Jogadores em Itália vão ser testados e colocados em grupos: positivos, imunes e não imunes

A imprensa italiana avança este sábado que quando os clubes regressarem aos treinos os jogadores vão ser rigorosamente testados, sendo depois colocados em três grupos possíveis: positivos, imunes e não imunes à covid-19.





O número de novos casos, de mortes e de admissões nos cuidados intensivos tem vindo a baixar no país, que é, de resto, um dos mais fustigados pela pandemia. Se os números se mantiverem num sentido descendente, Itália pode começar a pensar no fim da crise.Nesse caso os atletas poderão voltar à sua normal atividade, mas a saúde e a segurança têm de estar completamente asseguradas. Os jogadores serão testados com frequência para perceber quem desenvolveu imunidade e quem ainda está em risco de contrair a doença.Não se sabe, no entanto, quanto tempo perdura a imunidade. Os testes frequentes vão permitir perceber em que fase cada atleta se encontra.