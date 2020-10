Jogo do Génova com o Torino adiado devido a 15 casos positivos de covid-19

O jogo entre o Génova e o Torino, da terceira jornada da liga italiana, agendado para sábado, foi adiado devido a 15 casos positivos de covid-19, anunciou esta quinta-feira a entidade organizadora da competição, sem anunciar nova data.

Na quarta-feira, o presidente do Génova, Enrico Preziosi, pediu o adiamento do encontro, depois de ter indicado existiam 14 casos positivos, entre os quais 11 futebolistas, número que hoje aumentou para 15.

O elevado número de casos positivos no Génova causou preocupação no Nápoles, que no fim de semana passado recebeu e venceu a equipa genovesa (6-0), mas a primeira ronda de testes, entretanto realizada, não revelou qualquer resultado positivo.

A Liga italiana, presidida por Paolo Dal Pinto, reuniu hoje extraordinariamente para analisar a situação, uma vez que não existe uma regra que estipule o número de casos positivos para que um jogo possa ser adiado.

O encontro entre o Génova e o Torino é o primeiro a ser adiado devido à pandemia de covid-19, desde o início da liga italiana, em 19 de setembro.