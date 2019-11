Jogo entre Lecce e Cagliari adiado

A partida entre o Lecce e o Cagliari, da 13.ª jornada da liga italiana, não se realizou este domingo porque o relvado do Stadio Via del Mare estava completamente alagado devido à chuva torrencial que caiu no sul de Itália.

Antes, a Sampdoria bateu a Udinese em casa por 2-1, mas até começou o jogo a perder, após o golo apontado pelo macedónio Ilija Nestorovski aos 29 minutos. Porém, em cima do intervalo, a formação da casa alcançou o empate através do avançado italiano Manolo Gabbiadini.

O arranque da segunda metade do jogo ficou marcado pela expulsão do bósnio Mato Jajalo, por acumulação de amarelos, e a Sampdoria aproveitou para partir para cima do adversário em busca do golo da vitória, que chegou aos 75 minutos num penálti convertido com sucesso pelo uruguaio Gaston Ramirez.

Com a vitória, a Sampdoria escapa aos lugares de despromoção da Serie A, subindo para a 16.ª posição (12 pontos em 13 jogos), enquanto a Udinese segue em 13.ª com 14 pontos em 13 jornadas.

Nos outros jogos do dia em Itália, destaque para a vitória da Roma, de Paulo Fonseca, sobre o Brescia (3-0), que levou a formação da capital provisoriamente para o quarto lugar, o último que dá acesso à Champions.

Na terceira posição segue a Lazio, que se impôs no terreno do Sassuolo, por 2-1, com o golo da vitória a ser apontado por Felipe Caicedo (ex-Sporting), já em tempo de descontos, aos 90'+1.

Num encontro entre equipas do meio da tabela, o Verona recebeu e venceu a Fiorentina por 1-0, com um golo de Di Carmine, e segue em nono lugar, à frente da formação de Florença, que é 10.ª.

De manhã, o Parma, capitaneado por Bruno Alves, empatou 2-2 na visita ao Bolonha, e segue no oitavo posto, em igualdade pontual com o Verona.

A Juventus segue na liderança com 35 pontos, apenas mais um ponto do que o Inter Milão, o seu mais direto perseguidor.