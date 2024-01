O momento em que o jogo entre Udinese e Milan foi interrompido por insultos racistas a Maignan

| Mike Maignan (AC Milan) alerts the refs of the racial remarks by Udinese fans and the game is temporarily suspended.





entre Udinese e Milan esteve interrompido durante cinco minutos por insultos racistas a Maignan, guarda-redes do Milan. O internacional francês ameaçou uma vez e o 'speaker' do estádio também difundiu esse aviso por todo o estádio, mas a verdade é que as provocações não pararam e Maignan recusou-se mesmo a continuar em campo, deixando o relvado na companhia dos colegas de equipa. O jogo acabou por ser retomado, com Maignan a ser alvo de um coro de assobios cada vez que tocava na bola.