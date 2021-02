Foi quente o jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, que colocou frente a frente o Inter e a Juventus e que deu o apuramento dos bianconeri para a final, depois do empate a zero na partida. O treinador dos nerazzuri, Antonio Conte, e o presidente do clube de Turim, Andrea Agnelli, trocaram 'mimos' que não escaparam às imagens televisivas.





Segundo a imprensa italiana, o treinador e o presidente da Juventus terão tido uma discussão ao intervalo e fontes da Juve dizem mesmo que Conte foi indelicado. Agnelli terá gritado da bancada "fala agora, idiota" e o treinador mostrou-lhe o dedo do meio.O técnico confirmou o clima de tensão entre as duas partes. "A Juve devia dizer a verdade e o quarto árbitro sabe o que se passou durante todo o jogo. Deviam ser mais educados, mais desportivos e respeitar quem está a trabalhar", disse Antonio Conte, que jogou na Juventus entre 1991 e 2004 e foi treinador do clube entre 2011 e 2014.