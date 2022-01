Jogos em Itália passam a poder ser adiados se houver 9 jogadores positivos num plantel de 25

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Italiana de Futebol (FIGC) deliberou esta quarta-feira um limite de 25 jogadores por plantel, da Serie A ao terceiro escalão, estipulando que o adiamento de jogos ocorre se, pelo menos, nove jogadores estiverem infetados com SARS-Cov-2.

"Se houver um número de resultados positivos superior a 35% dos inscritos pela equipa, todo o plantel ficará inelegível", esclareceram os responsáveis pelo organismo que rege o futebol transalpino.

Até agora, os diversos clubes optaram por aumentar os elencos das suas equipas principais com jovens atletas, por exemplo nos treinos, sem necessidade de informar a FIGC, mas esta entidade acordou na passada semana com o governo italiano novas regras de combate à pandemia, a partir de hoje em vigor.

As várias equipas têm de entregar na véspera do seu próximo jogo um documento com a lista dos 25 jogadores utilizáveis, a qual será atualizada semanalmente.

Em 6 de janeiro, quatro encontros do campeonato principal italiano foram adiados devido a surtos elevados de covid-19 em vários plantéis.